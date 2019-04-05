LIVE: Fiorentina-Torino 2-0 2t
45+3 Finisce qua vittoria preziosissima per i viola45+2 Miracolo di Ghidotti su un colpo di testa in mischia45+1 Grande azione di Koffi che sfiora il gol del 3-043' Occasione per Rauti che non riesce...
45+3 Finisce qua vittoria preziosissima per i viola
45+2 Miracolo di Ghidotti su un colpo di testa in mischia
45+1 Grande azione di Koffi che sfiora il gol del 3-0
43' Occasione per Rauti che non riesce in un tap-in
41' Tiro sbilenco da fuori di Vlahovic
33' VLAHOVICCC 2-0 e doppietta. Gran recupero palla di Hanuljak che serve Vlahovic in area che fredda con l'aiuto del palo Gemello
21' Azione dubbia in area viola con i granata che reclamano un rigore non concesso dal direttore di gara
17' Grande azione di Beloko che scatta sulla fascia rientra e tira fuori di poco
15' Partita molto nervosa e spezzettata
9' Grandissima azione di Montiel che se ne va sulla fascia entra in area e tira, ottima parata di Gemelli
2' Tiro alto di Beloko dalla distanza
Secondo tempo
45+1 Si chiude il primo tempo con la Fiorentina in vantaggio con il minimo sforzo
44' GOLLL VLAHOVICCC SFONDA LA PORTA SUL RIGORE
42' Grande azione di Montiel che serve in area Beloko atterrato da Gilli. E' RIGORE PER LA FIORENTINA e giallo
22' Giallo per Lakti autore di un fallo tattico su Raudi
12' Risponde la Fiorentina con una bella azione di Vlahovic. Il passaggio del serbo però poi è impreciso
11' Occasionissima per Gilli, che servito da Rauti si è fatto parare un tiro dentro l'area di rigore
7' Anche Batistuta presente al Franchi, acclamato dal pubblico viola
18:45 Le formazioni delle squadre
FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti, Beloko, Lakti (C), Hanuljak, Montiel, Vlahovic, Maganjic
TORINO: Gemello, Gilli, Ambrogio, Ferigra (C), Onisa, De Angelis, Rauti, Kone, Belkheir, Singo, Damascan
Buonasera signori e un benvenuto al live di Fiorentina-Torino primavera da Lorenzo Bigiotti