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(VIDEO) Le migliori giocate di Miazga, regista difensivo vicino alla Fiorentina di Montella

Costa venti milioni, ma piace moltissimo alla Fiorentina. Miazga difensore 24enne del Chelsea ha fatto vedere il suo meglio nel New York Red Bull, dove nel video potete vedere le sue migliori giocate....

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
18 luglio 2019 14:04
(VIDEO) Le migliori giocate di Miazga, regista difensivo vicino alla Fiorentina di Montella -
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Costa venti milioni, ma piace moltissimo alla Fiorentina. Miazga difensore 24enne del Chelsea ha fatto vedere il suo meglio nel New York Red Bull, dove nel video potete vedere le sue migliori giocate. Barone sta cercando di abbassare il prezzo per regalare a Montella un regista difensivo con i fiocchi

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