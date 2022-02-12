Flachi torna a giocare, contro di lui grande ingiustizia. Chi ha venduto le partite ha giocato, lui no

Francesco Flachi finalmente potrà tornare a giocare dopo la squalifica per Doping. Una squalifica lunga e molto ingiusta, in quanto Ciccio con la cocaina si è fatto male da solo, ma non ha truccato ne...

Francesco Flachi finalmente potrà tornare a giocare dopo la squalifica per Doping. Una squalifica lunga e molto ingiusta, in quanto Ciccio con la cocaina si è fatto male da solo, ma non ha truccato nessuna gara sportiva. A differenza di altri come Masiello che hanno truccato partite e dopo poco sono tornati a giocare. Il nostro amico Ciccio ha raccontato ai microfoni de La Nazione la sua gioia per il rientro in campo ma anche quanto ha sofferta per stare fuori dal campo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Sono pronto e quasi non mi sembra vero. Ok, diciamo la verità, non ho più 18 anni, ma 46, però i brividi per essere tornato in uno spogliatoio da calciatore, allenarmi, dormire un po’ agitato perché sta arrivando la partita, sono quelli che sentivo da ragazzo. Per me la sfida Signa-Prato 2000 segnerà un ritorno alla vita che ho amato e che amo da sempre, non importa se giocherò da titolare o sarò in panchina, è indifferente. Non augurerò mai a nessuno quello che ho passato, neppure al mio peggior nemico".

ANALIZZIAMO COME MAI LA FIORENTINA E' LA SQUADRA CON PIU' ROSSI IN ITALIA

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