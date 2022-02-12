Fiorentina squadra più espulsa. Colpa della difesa alta? No, giocatori devono cambiare comportamento

La Fiorentina è la squadra più espulsa del campionato, molti hanno puntato il dito sulla difesa alta, ma la realtà è un'altra

Con l'espulsione di Martinez Quarta contro l'Atalanta la Fiorentina ha collezionato la nona espulsione stagionale. Un dato che la porta in testa nella non gratificante classifica della squadra più espulsa d'Italia. Segno che sicuramente c'è qualcosa che non va per la squadra viola a livello disciplinare.

Ma da dove vengono tutte queste espulsioni? Qualcuno punta il dito sul lato arbitrale. Ma le uniche espulsioni dubbie che si potevano evitare erano quello di Dragowski a Roma ad inizio campionato e quella di Bergamo per Martinez Quarta. Troppo poco per puntare il dito contro gli arbitri.

Moltissimi accusano la difesa alta di Italiano. Sicuramente il modo di giocare "aiuta" a prendere cartellini ed è una delle cause principali di tutti i rossi rimediati dalla Fiorentina. Ma non può essere l'unica. Sono ben due i giocatori cacciati per proteste contro il direttore di gara: Torreira con la Lazio e Gonzalez con l'Inter. Decisamente troppi. Anche Quarta espulso ingiustamente contro l'Atalanta aveva però rimediato un giallo molto sciocco prima di essere espulso per doppia ammonizione.

La sensazione è che, prima di incolpare il pressing che la Fiorentina fa, i giocatori viola per prendere meno espulsioni dovrebbero cambiare comportamento ed essere un pochino più calmi. E qualcuno nel frattempo ironizza: "Si fanno buttare fuori volontariamente perchè giochiamo meglio in 10". Non è sicuramente così ma la partita di Bergamo ha regalato una grande soddisfazione.

Lorenzo Bigiotti

BUCCIANTINI CONTESTA L'ESPULSIONE DI QUARTA

https://www.labaroviola.com/bucciantini-non-ci-sta-quarta-espulso-per-uno-dei-suoi-migliori-interventi-da-quando-e-a-firenze/165125/