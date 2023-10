Rifinitura pre Conference per la Fiorentina, Ikonè assente per problemi personali, c’è Biraghi

Allenamento di rifinitura al Viola Park per la Fiorentina in vista della gara di Conference League in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi. Tutti presenti, salvo gli infortunati di lungo corso come Castrovilli e Dodò in casa Fiorentina. L’unica assenza che balza all’occhio è quella di Jonathan Ikonè, che come fatto trapelare dalla società viola, non è presente all’allenamento per motivi personali. Rientrato anche se ancora in forte dubbio il capitano viola Cristiano Biraghi che aveva rimediato una brutta botta nella gara di Frosinone. Pierozzi si è invece allenato, presente anche Mina che però ha svolto un lavoro personalizzato per il rientro dal suo infortunio rimediato con la nazionale colombiana.

