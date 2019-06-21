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(VIDEO) Il famoso trio comico gli autogol fa una divertente parodia di Commisso

Come prevedibile visto il personaggio, il trio comico gli Autogol ha preso in giro con un parodio il presidente viola Rocco Commisso. Vi consigliamo di vedere il video cliccando sul link qui sotto "Ok...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
21 giugno 2019 18:22
(VIDEO) Il famoso trio comico gli autogol fa una divertente parodia di Commisso -
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Come prevedibile visto il personaggio, il trio comico gli Autogol ha preso in giro con un parodio il presidente viola Rocco Commisso. Vi consigliamo di vedere il video cliccando sul link qui sotto "Okay?"

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