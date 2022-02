Kokorin non rescinde e costerà caro alla Fiorentina. Un disastro targato Mancini jr. e Joe Barone

E’ notizia che arrivata dalla Russia nella mattinata di oggi la mancata rescissione tra Kokorin e la Fiorentina. Il calciatore russo vuole ricevere tutti i soldi che il club viola gli deve fino al 2024 a causa di un’operazione di mercato completamente disastrosa.

Ma di chi sono le responsabilità di questo errore clamoroso?

In giro vengono dette tante cose inesatte. Molti tifosi si scagliano contro Pradè che in realtà nella vicenda Kokorin è del tutto innocente. Non è stato lui a scegliere il giocatore e ne tanto meno a richiederne l’acquisto.

Ma allora chi è l’autore di questa scelta sbagliata? I fatti sono andati così. Il figlio di Mancini, che ai tempi collaborava con la Fiorentina, (forse consultandosi col padre) ha insistito molto con il club viola per prenderlo. L’ex dirigente della Fiorentina è riuscito a convincere Joe Barone ad acquistarlo e lo stesso DG viola ha fatto la trattativa che poi ha portato in viola il russo.

Un acquisto sbagliato di cui si incolpa sempre la persona sbagliata.

Lorenzo Bigiotti

KOKORIN NON INTENDE RESCINDERE