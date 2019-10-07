Fiorentina, con la difesa a tre rendimento da Champions! E' quarta nelle ultime cinque giornate
di Lorenzo BigiottiMontella ha cambiato pelle alla Fiorentina passando alla difesa a tre. I risultati ne hanno molto giovato e nonostante cinque partite molto difficili, come Juve, Atalanta, Milan, Sa...
di Lorenzo Bigiotti
Montella ha cambiato pelle alla Fiorentina passando alla difesa a tre. I risultati ne hanno molto giovato e nonostante cinque partite molto difficili, come Juve, Atalanta, Milan, Samp e Udinese la squadra ha raccolto 11 punti. Ecco la classifica delle cinque partite in cui la Fiorentina ha usato la difesa a tre:
Atalanta 13
Juventus 13
Inter 12
Fiorentina 11
Cagliari 11
Napoli 10
Roma 10
Lazio 7
Parma 7
Milan 6
Spal 6
Lecce 6
Bologna 5
Verona 5
Udinese 4
Torino 4
Sampdoria 3
Sassuolo 3 *
Brescia 3 *
Genoa 1
* una partita in meno
Un rendimento da quarto posto, ovvero da posto Champions. Interessante anche il dato dei gol segnati 8 in 5 partite ma sopratutto quello dei gol subito appena 4 con due porte inviolate. Dato che fa capire quanto questo cambio modulo abbia portato equilibrio alla squadra