Fiorentina, con la difesa a tre rendimento da Champions! E' quarta nelle ultime cinque giornate

di Lorenzo BigiottiMontella ha cambiato pelle alla Fiorentina passando alla difesa a tre. I risultati ne hanno molto giovato e nonostante cinque partite molto difficili, come Juve, Atalanta, Milan, Sa...

A cura di Lorenzo Bigiotti 07 ottobre 2019 14:49

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