Per Sky Batistuta è un flop. L'ira dei tifosi viola si scatena sui social (FOTO)

Sky l'ha combinata davvero grossa. In un articolo dove si parlava di flop acquisti nella finestra di gennaio, si parlava anche del passaggio di Batistuta all'Inter, squadra nella quale sicuramente il...

Sky l'ha combinata davvero grossa. In un articolo dove si parlava di flop acquisti nella finestra di gennaio, si parlava anche del passaggio di Batistuta all'Inter, squadra nella quale sicuramente il Re Leone non ha fatto bene. Tuttavia, la scelta di tacciarlo negativamente e associare il suo nome al termine flop nell'immagine di copertina non è passata inosservata. La foto ha scatenato l'ira dei tifosi viola che sulla pagina FB di Sky Sport, si sono scatenati in una serie di commenti negativi.

Ecco alcuni di questi: