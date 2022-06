Commisso pronto a vendere la Fiorentina agli arabi? La società smentisce, la squadra non è in vendita

Nelle ultime ore Calciomercato.com ha rilanciato l’indiscrezione che la Fiorentina sarebbe in vendita e ci sarebbe un’offerta da 350 milioni da parte in fondo arabo. Sempre il noto portale ha riportato che già negli scorsi mesi Commisso era pronto a cedere la società a un imprecisato oligarca russo.

Secondo quello che abbiamo raccolto, la Fiorentina fa sapere che in realtà la società non è in vendita e che la notizia rilanciata è priva di ogni fondamento. Il club viola fa sapere che Commisso non ha alcuna intenzione di cedere la società e che vuole ancora fare grandi cose a Firenze

MILINKOVIC SAVIC VICINO ALLA FIORENTINA