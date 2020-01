di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina sta pensando di cedere a titolo definitivo uno dei suoi gioielli: Riccardo Sottil. Il motivo? Il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Di recente ha cambiato il suo procuratore passando a Beppe Riso, e non sembra intenzionato minimamente a rinnovare. Ecco allora che, il club viola per non perderlo a zero potrebbe decidere di monetizzare cedendolo, scelta che potrebbe convenire anche al giocatore che ha bisogno di cambiare aria e giocare. Su di lui ha messo gli occhi il Sassuolo e si potrebbe trattare a prescindere dagli sviluppi della vicenda Duncan