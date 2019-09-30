Fiorentina che dribblomani, se continuasse così batterebbe 25 rigori in una stagione!

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina disegnata da Montella con l'attacco fantasia, è molto difficile da marcare dai difensori avversari e li costringe spesso al fallo. Non è un caso che la squadra viola i...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina disegnata da Montella con l'attacco fantasia, è molto difficile da marcare dai difensori avversari e li costringe spesso al fallo. Non è un caso che la squadra viola in sei partite ha già battuto quattro rigori, tre segnati da Pulgar e uno sbagliato da Chiesa. Una sorta di record viste le sole sei partite disputate. Se la squadra proseguisse su questo trend, in un campionato avrebbe la ghiottissima opportunità di calciare ben 25 rigori!