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Ribery, stangata in arrivo, rischia almeno quattro giornate. E quel precedente di Borja...

di Lorenzo BigiottiArriverà la mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Franck Ribery. Toccare uno degli ufficiali di gara è una delle violazioni regolamentari che un tesserato possa commett...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
28 ottobre 2019 11:56
Ribery, stangata in arrivo, rischia almeno quattro giornate. E quel precedente di Borja... -
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di Lorenzo Bigiotti

Arriverà la mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Franck Ribery. Toccare uno degli ufficiali di gara è una delle violazioni regolamentari che un tesserato possa commettere. E i tifosi della Fiorentina lo ricordano bene, visto che qualche anno fa, Borja Valero uno dei giocatori chiave, prese quattro giornate per molto meno. Ecco le immagini delle due partite

Ribery, stangata in arrivo, rischia almeno quattro giornate. E quel precedente di Borja...

 

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