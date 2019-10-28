Ribery, stangata in arrivo, rischia almeno quattro giornate. E quel precedente di Borja...
di Lorenzo BigiottiArriverà la mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Franck Ribery. Toccare uno degli ufficiali di gara è una delle violazioni regolamentari che un tesserato possa commett...
A cura di Lorenzo Bigiotti
28 ottobre 2019 11:56
di Lorenzo Bigiotti
Arriverà la mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Franck Ribery. Toccare uno degli ufficiali di gara è una delle violazioni regolamentari che un tesserato possa commettere. E i tifosi della Fiorentina lo ricordano bene, visto che qualche anno fa, Borja Valero uno dei giocatori chiave, prese quattro giornate per molto meno. Ecco le immagini delle due partite