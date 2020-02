di Lorenzo Bigiotti

In Friuli è fortissima l’allerta per il coronavirus del 2019. Ad oggi sono state chiuse le università di Udine e molti altri luoghi pubblici. A forte rischio per il prossimo fine settimana sono anche le manifestazioni sportive. Udinese-Fiorentina è a forte rischio rinvio, anche se si fa la largo la possibilità, per non avere troppe partite rinviate, che si possano giocare a porte chiuse senza pubblico