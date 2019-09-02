(SCHEDA E VIDEO) Scopriamo Oudin, talento francese bloccato dalla Fiorentina

di Lorenzo BigiottiL’agente Paulo Tavares, molto esperto di calcio francese ha pubblicato un tweet in cui specifica che “Oudin del Reims chiude con la Fiorentina, attualmente a Milano per la firma”.La...

di Lorenzo Bigiotti

L’agente Paulo Tavares, molto esperto di calcio francese ha pubblicato un tweet in cui specifica che “Oudin del Reims chiude con la Fiorentina, attualmente a Milano per la firma”.La Fiorentina dunque ha il suo esterno di attacco, il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro

Carriera

Classe 1996, cresciuto nei settori giovanili di Metz e Stade Reims, nel campionato 2015/16 gioca con la seconda squadra in National 3 e spopola perché in 24 partite segna 19 reti. Viene promosso in prima squadra nella stagione successiva ed esordisce il 13 agosto 2016, nel pareggio esterno contro il Valenciennes. Gioca 24 partite in Ligue 2 segnando 4 gol mentre l’anno seguente sono sempre 24 le presenze ma le reti salgono a quota 6. Conquista la promozione ed è proprio in Ligue 1 che dà il meglio di sé nella stagione che lo vede andare in rete 12 volte (10 in campionato e 2 in Coppa) su 37 partite di campionato e coppe. In questo inizio di stagione ha giocato da titolare le prime tre partite di Ligue1 senza andare a segno.

Caratteristiche

Stiamo parlando di un attaccante esterno. Abbastanza esile fisicamente, è dotato di una grande velocità e una tecnica sopraffina. E' dotato di un ottimo tiro dalla distanza ed è molto abile nell'assistenza ai compagni di squadre. Con le dovute proporzioni, come caratteristiche ricorda Eden Hazard del Real Madrid.

Video