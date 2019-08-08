(VIDEO) Ecco chi è Pedro, attaccante che la Fiorentina vuole e per il quale ha offerto 18 milioni
Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Netflu.com, la Fiorentina ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per l’attaccante del Fluminense Pedro Guilherme. L’accordo per il trasferimento uffi...
A cura di Lorenzo Bigiotti
08 agosto 2019 21:15
Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Netflu.com, la Fiorentina ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus per l’attaccante del Fluminense Pedro Guilherme. L’accordo per il trasferimento ufficiale potrebbe arrivare la prossima settimana. Cliccando sul link sotto potete vedere le sue migliori giocate