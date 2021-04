Dalla rivalutazione di Amrabat, all’alchimia col DS: 5 motivi per cui Juric sarebbe l’ideale per la Fiorentina

La Fiorentina deve ancora scegliere chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Uno dei nomi caldi oltre a Gattuso e De Zerbi, è quello di Ivan Juric del Verona. Il tecnico croato è già stato vicino ad allenare la squadra viola la scorsa estate ed adesso i tempi potrebbero essere davvero maturi. Juric potrebbe essere la soluzione ideale per la panchina viola per svariati motivi, eccone alcuni dei quali:

Ritroverebbe Amrabat, e potrebbe rivalutare un’acquisto molto oneroso per le casse viola che per ora non ha fruttato.

Lavora su una difesa a 3 e la Fiorentina con lui proseguirebbe un lavoro già intrapreso negli ultimi anni. Inoltre, alcuni dei giocatori su cui la Fiorentina baserà il suo reparto difensivo del futuro sono molto adatti a questo sistema difensivo. Igor è un ottimo braccetto di sinistra, mentre Quarta è un ottimo regista difensivo.

Troverebbe una collocazione ideale a tanti giocatori offensivi. Infatti, la Fiorentina ha tanti trequartisti e mezzepunte in rosa, e Juric nel suo 3-4-2-1 è molto bravo a valorizzare questi tipi di giocatori.

Ha una forte personalità e sa farsi rispettare. Questo aspetto aiuta molto, soprattutto in una squadra come la Fiorentina dove a volte si ha la sensazione che alcuni giocatori non esprimano il massimo del proprio potenziale.

Alchimia con il direttore sportivo. Non è un mistero che Pradè (che quasi sicuramente sarà confermato) lo stimi molto. Già lo scorso anno provò a prenderlo salvo poi dover frenare vista la riconferma di Iachini. Fare calcio in sinergia è sicuramente un aspetto molto importante per programmare una squadra competitiva e divertente.

Dunque tutte le promesse sono buone, perchè non provare a prendere Juric per provare a ricreare una Fiorentina che possa tornare a fare divertire i propri tifosi?

Lorenzo Bigiotti