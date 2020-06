Milenkovic chiede tanti soldi e vuole una nuova sfida. Rinnovo lontano. C’è il Milan?

di Lorenzo Bigiotti

Tiene banco per quanto riguarda i rinnovi in casa Fiorentina la questione Milenkovic. Il difensore viola ha il contratto in scadenza tra due anni, e in caso di mancato rinnovo la Fiorentina deve cederlo per evitare di perdere un grosso capitale di denaro.

Nelle ultime ore, la società viola ha incontrato il potente procuratore del serbo Fali Ramadani, ma le sensazioni non sono buone per il rinnovo. La cifra chiesta per restare è molto alta, inoltre dopo tanti anni alla Fiorentina, il giocatore vorrebbe provare una nuova stimolante sfida.

Ma chi può esserci dietro ai tentennamenti di Milenkovic? Sono in tanti a seguire il gioiello viola, ma la più vicina sembra essere il Milan. Secondo quanto abbiamo raccolto, l’agente Ramadani ha parlato negli scorsi giorni con i rossoneri, per imbastire una base di accordo per Jovic e lo stesso difensore della Fiorentina Milenkovic.

Attenderemo gli sviluppi, ma le strade della Fiorentina e di Nikola sembrano pronte a separarsi