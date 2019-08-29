(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Pedro, il dopo Simeone, vicino alla viola

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina è intenzionata a fare sul serio per il giovane brasiliano Pedro dopo la cessione imminente del Cholito. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto per il brasilia...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina è intenzionata a fare sul serio per il giovane brasiliano Pedro dopo la cessione imminente del Cholito. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto per il brasiliano. Ma chi è Pedro?

Carriera Pedro è cresciuto nei settori giovanili di Duquecaxiense e Fluminense. Ha esordito in prima squadra nel giugno del 2016, nella partita di Série A vinta per 1-2 contro il Flamengo. A fine anno saranno solo 3 le sue presenze in Serie A. Nel 2017 le resene salgono a 15 con 2 reti all’attivo (ma solamente 6 volte Pedro parte come titolare, le altre entra a partita in corso). L’anno successivo fa il salto di qualità: gioca 19 volte da titolare e segna 10 reti che lo portano nell’agosto del 2018 a ricevere la sua prima convocazione con la nazionale brasiliana, in vista delle amichevoli del mese successivo contro El Salvador e Stati Uniti. In questo 2019 si conferma artillero e al momento sono 5 gol in 9 presenze

Caratteristiche Attaccante completo, veloce e potente fisicamente, bravo nel gioco aereo e dotato di un grande senso del gol. Da registrare un brutto infortunio al ginocchio da cui però ha già completamente recuperato

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