Clamoroso Simeone, si inserisce il Cagliari e offre 16 milioni alla Fiorentina. Attaccante indeciso

Secondo quanto riporta Sky Sport il Cagliari si è inserito a sorpresa su Giovanni Simeone che sembrava ormai destinato alla Sampdoria. La società blucerchiata offriva 15 milioni mentre quella sarda ha...

Secondo quanto riporta Sky Sport il Cagliari si è inserito a sorpresa su Giovanni Simeone che sembrava ormai destinato alla Sampdoria. La società blucerchiata offriva 15 milioni mentre quella sarda ha fatto arrivare alla Fiorentina un'offerta da 16 milioni. Il calciatore è indeciso. Seguiranno aggiornamenti