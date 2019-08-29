Clamoroso Simeone, si inserisce il Cagliari e offre 16 milioni alla Fiorentina. Attaccante indeciso
Secondo quanto riporta Sky Sport il Cagliari si è inserito a sorpresa su Giovanni Simeone che sembrava ormai destinato alla Sampdoria. La società blucerchiata offriva 15 milioni mentre quella sarda ha...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 13:41
Secondo quanto riporta Sky Sport il Cagliari si è inserito a sorpresa su Giovanni Simeone che sembrava ormai destinato alla Sampdoria. La società blucerchiata offriva 15 milioni mentre quella sarda ha fatto arrivare alla Fiorentina un'offerta da 16 milioni. Il calciatore è indeciso. Seguiranno aggiornamenti