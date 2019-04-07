Situazione Pioli, non è a rischio esonero, terminerà la stagione sulla panchina viola
Secondo quanto appreso, nonostante la brutta sconfitta casalinga col Frosinone, il tecnico viola Pioli non è a rischio esonero. La società non vuole cambiare guida tecnica prima del delicato impegno d...
A cura di Lorenzo Bigiotti
07 aprile 2019 16:38
Secondo quanto appreso, nonostante la brutta sconfitta casalinga col Frosinone, il tecnico viola Pioli non è a rischio esonero. La società non vuole cambiare guida tecnica prima del delicato impegno di coppa Italia, e si aspetterà l'estate prima di rivoluzionare la squadra ed il comparto tecnico