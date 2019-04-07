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Situazione Pioli, non è a rischio esonero, terminerà la stagione sulla panchina viola

Secondo quanto appreso, nonostante la brutta sconfitta casalinga col Frosinone, il tecnico viola Pioli non è a rischio esonero. La società non vuole cambiare guida tecnica prima del delicato impegno d...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
07 aprile 2019 16:38
Situazione Pioli, non è a rischio esonero, terminerà la stagione sulla panchina viola - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto appreso, nonostante la brutta sconfitta casalinga col Frosinone, il tecnico viola Pioli non è a rischio esonero. La società non vuole cambiare guida tecnica prima del delicato impegno di coppa Italia, e si aspetterà l'estate prima di rivoluzionare la squadra ed il comparto tecnico

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