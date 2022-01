Sconcerti getta ombre: “L’assenza di Vlahovic a Cagliari mi fa pensare ad una cessione vicina”

Nel corso della trasmissione di Italia Uno Pressing in onda la domenica sera su Italia Uno, il giornalista ed ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato della vicenda Vlahovic, le sue parole: “Credo che Vlahovic stia andando alla Juventus, il fatto che oggi non abbia giocato, non ci sono conferme che lui abbia il Covid, è molto singolare l’assenza di oggi. Credo che sulla storia di Kulusevski sia da assestare il suo valore, ma oltre questo che l’affare sia in ballo secondo me è abbastanza evidente” conclude Sconcerti.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che la Fiorentina non ha mai comunicato per privacy i nomi dei positivi al Covid. Sabato nella squadra viola sono stati riscontrati due giocatori positivi e questi non sono partiti per Cagliari

ITALIANO NON CI STA