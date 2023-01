Strano discorso di Zazzaroni: “Il palazzo ha paura della Juventus in B, così il sistema perde soldi”

Da giorni non si parla d’altro che della penalizzazione della Juventus per l’inchiesta plusvalenze. Per i bianconeri potrebbero esserci in arrivo altre “mazzate” per il caso stipendi con il rischio concreto di finire in Serie B. Intervenuto ai microfoni della trasmissione Pressing, Ivan Zazzaroni ha espresso la preoccupazione generale per l’eventuale retrocessione della squadra di Allegri:

“Il sistema ha paura. Dal 2006 il calcio italiano non ne ha indovinata una e spingere i bianconeri in Serie B equivale a castrarsi. Come prendere un machete e tagliarsi le palle. Siamo in un momento dove non funziona nulla, la Nazionale ha indovinato solo un Europeo e non si è qualificata per due Mondiali di fila. La crisi economica è terrificante e c’è una grande paura a Roma: perdere la squadra più rappresentativa e tutti i suoi tifosi che sono la maggior parte in Italia con conseguenze finanziarie terrificanti” ha aggiunto il direttore del Corriere dello Sport.

“Si parla di abbonati che stanno disdicendo le pay tv e tra due anni per i diritti televisivi della Serie A ci saranno molti meno soldi. Poi Chinè è un giudice, la giustizia sportiva è sommaria perché deve essere afflittiva. I bianconeri hanno commesso molti errori e al tribunale d’appello non sono pazzi. Ripeto non sono dalle parte della Juventus ma mandarla in B sarebbe micidiale per il calcio italiano. Provate a chiedere ai presidenti delle altre squadre” ha concluso l’intervento Zazzaroni. Lo riporta Area Napoli.

IL DISCORSO DI BIRAGHI PRIMA DELLA LAZIO