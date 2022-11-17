Bucchioni sbugiarda Pressing: “Forse non avevano immagini di Milan Fiorentina: Tomori è come una ruspa"

Passano i giorni ma continua il dibattito acceso sugli episodi arbitrali accaduti in Fiorentina Milan

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto come di consueto a Radio Sportiva rispondendo in particolare ad un ascoltatore in merito all'episodio del rigore non concesso alla Fiorentina nella sfida di campionato contro il Milan e sul fatto che nella trasmissione Pressing gli ospiti concordassero con la decisione dell'arbitro. Ecco le sue parole:

"Il rigore su Ikonè? Rigore solare secondo la mia opinione: forse quando è andato in onda Pressing non avevano ancora le immagini perchè è una trasmissione a ridosso delle partite. Tomori arriva come una ruspa, c'è un tocco evidente quando ancora Ikonè poteva essere in possesso del pallone."

SABIRI OGGETTO DEI DESIDERI FIORENTINA

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