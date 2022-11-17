Ceccarini conferma: “Sabiri piace alla Fiorentina ma la Samp spara alto con le richieste”

Nella giornata di ieri le prime voci sul possibile trasferimento del centrocampista della Sampdoria alla Fiorentina: oggi le prime conferme

Nuovi aggiornamenti sul fronte Sabiri: dopo le incessanti voci intorno al centrocampista della Sampdoria, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini sembra confermare i rumors. Attraverso il suo profilo Twitter annuncia: "Fiorentina, Sabiri è un centrocampista che piace ma al momento le richieste della Samp sono troppo alte". Tutto questo porta a pensare che le due società stanno effettivamente lavorando sotto traccia per concludere la trattative, ma le parti sono ancora lontane dalla definizione completa.

Di seguito il post via Twitter:

POTREBBE ESSERE DAVVERO TROPPO TARDI PER VICARIO?

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-potrebbe-aver-perso-il-treno-vicario-adesso-lo-vuole-prendere-la-juventus/192837/