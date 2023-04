Zazzaroni: “L’Inter contro la Fiorentina poteva fare cinque gol, non ha mai subito l’avversario”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della gara tra Inter e Fiorentina, con il trionfo viola e la debacle nerazzurra. Queste le parole di Zazzaroni a Pressing:

“Io non riesco a spiegarmi quello che sta accadendo all’Inter, per me è una delle squadre che giocano meglio in Italia e crea di più in assoluto. Contro la Fiorentina poteva fare cinque gol, purtroppo ci sono stati dei clamoroso errori di Lukaku e di qualche altro. Ma anche in passato, anche a Monza o quando ha perso altre partite l’Inter ha dimostrato di non subire l’avversario, non lo ha mai subito. È una squadra che non ha linearità, in Champions non meritava di passare ed è passata, in campionato non meritava di avere 10 sconfitte ed ha 10 sconfitte. Contro la Fiorentina ho visto impegno e non ho visto una squadra che ha mollato”

I TIFOSI DEL MODENA NON VOGLIONO LA FIORENTINA AL BRAGLIA