Sconcerti sicuro: "La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, mi aspetto che tenga più palla"

Mario Sconcerti è un giornalista che è stato anche un dirigente della Fiorentina quando c'era Vittorio Cecchi Gori alla guida della società

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole sul turno di campionato che stiamo per affrontare

Dov’è la trappola Scudetto in questo turno secondo lei?

"Io credo che tutte e tre le partite siano trappole. Che le tre in testa siano più forti di tutte. La più complicata è il Milan che va a Torino. Pioli torna al centrocampo che a me piace di più, quello fisico. La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, mi aspetto anche che tenga più la palla. La più equilibrata da un punto di vista di ritmo è Inter-Verona, forse è questa la vera trappola".

Sull’intervista di Carnevali che ne pensa dei 4 gioielli del Sassuolo, chi vede più pronto?

"Intanto tra questi quattro vanno aggiunti Maxime Lopez e Frattesi. Il Sassuolo ha sei giocatori che stanno facendo davvero mercato. Penso che nessuno in Italia abbia sei giocatori da trenta milioni con ingaggi bassi. La domanda che nasce spontanea è come mai sia nono. Il Sassuolo è una bottega sicuramente coraggiosa e sanno scegliere fin dall’inizio. Va ricordato che però non ci sono tanti giocatori del Sassuolo che si sono affermati poi. C’è qualcosa, insomma, che mi rende insicuro. Il più pronto penso sia Berardi, anche per l’età, e lo vedrei davvero bene in Italia a Firenze. Per quanto riguarda gli altri tre forse Raspadori è già pronto, l'ho visto molto maturato e una squadra con lui si migliora sempre. Per quanto riguarda altri due mi tengo la riserva".

LA JUVENTUS SU MILENKOVIC

https://www.labaroviola.com/mediaset-avvisa-la-fiorentina-la-juventus-sta-mettendo-gli-occhi-su-milenkovic-vale-15-milioni/171896/