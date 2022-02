Sconcerti bacchetta Italiano: “La Fiorentina mette sempre gli avversari da soli contro il portiere”

A parlare della giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

La partita della Lazio a Firenze come la commenta?

“Sì, si è vista una Lazio più vicina all’idea di calcio di Sarri. La Fiorentina si deve rassegnare all’assenza di Vlahovic, va digerita ormai. La Lazio ha giocato velocemente il pallone, la Fiorentina è arrivata sempre dopo sul pallone. Non c’è mai stata partita, hanno sempre rincorso. Credo che anche Italiano qualcosa dovrà rivedere, è troppo facile per gente di palleggio come quelli della Lazio arrivare con un paio di scambi davanti al portiere. Non è la prima volta che accade che metti i tuoi avversari 3/4 volte da soli contro il portiere, non è la prima volta che accade”.

Verona, Genoa, Torino e Atalanta aggrediscono tanto. Napoli, Milan e Inter hanno qualità e inventiva. Cagliari, Juventus e Roma sanno ripartire. Empoli, Fiorentina e Lazio invece sono allenate da insegnati. Quale stile prevarrà?

“E’ vitale la conquista dello spazio nel calcio. Lo spazio lo puoi trovare davanti o alle spalle, io preferisco il calcio di contropiede, che è quello che ti porta più spazio. Sono più vicino al gioco all’italiana, una squadra compatta che vuole ripartire e non difendersi”.

