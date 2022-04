Sconcerti avverte: “Se vincesse la Fiorentina, la stagione della Juventus sarebbe al minimo”

Mario Sconcerti ha parlato a poche ora da Juventus-Fiorentina, queste le sue parole a TMW Radio:

Juve-Fiorentina decisiva per il futuro di Allegri?

“Sta succedendo qualcosa alla Juve. Credo che il tipo di contratto che ha è così forte che possa respingere qualsiasi tentazione. Ha un ingaggio enorme, ma per riscuotere tutti quei milioni dovrebbe rimanere fermo altri due anni. Sarebbe un danno forte per un allenatore, che ha bisogno di lavorare. E’ una situazione in evoluzione. Dovesse essere eliminato dalla Coppa Italia, la stagione della Juve sarebbe ridotta al minimo. Ho trovato molto strano l’invito a Del Piero. La Juve di Agnelli non ha di solito questo tipo di sentimenti. Se fa qualcosa, c’è un significato. Vedremo cosa accadrà”.

Si è mosso anche Lapo Elkann nei giorni scorsi sui social, ma ha parlato anche la Christillin. Qualcosa in effetti sta accadendo:

“Evelina è una donna libera e quindi credo vada tirata fuori dal contesto. Lapo non so quanto vada preso sul serio, se si sta divertendo lui o meno. Lui è uno che conta nella famiglia, la sua posizione è forte e va rispettata”.

VALE ANCORA LA REGOLA DEL GOL IN TRASFERTA IN COPPA ITALIA