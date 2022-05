Sconcerti contro la conferenza di Commisso: “Domande sottoposte a censura. Giornalisti si devono rifiutare”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare la conferenza stampa tenutasi qualche giorno fa dal Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole: “Io credo che il rapporto con un padrone non può essere mai un rapporto di simpatia. Deve essere un rapporto di pratica: cosa fai tu per me e cosa devo fare io per te. Non si può andare a giudicare il carattere di una persona attraverso le parole che dice: lo trovo assolutamente riduttivo. Mi auguro che il mondo giornalistico fiorentino si rifiuti di fare conferenze stampa con domande presentate in anticipo. Non c’è niente di giornalistico in questo. Fare la conferenza stampa consiste nel domandare, ricevere una risposta ed eventualmente fare un ulteriore domanda. Le domande presentate il giorno prima, e quindi sottoposte a censura, non può essere accettabile. Abbiamo inventato noi un nuovo modo di vivere, una libertà intellettuale diversa e portata nel mondo attraverso la nostra intelligenza. Adesso no, trovo molto grave questo”

