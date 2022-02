Sconcerti: “La Fiorentina avrebbe perso anche con Vlahovic. Delusione tifo? Facile con i soldi degl’altri”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Teletruria. Queste le sue parol: “Vlahovic? Il serbo è uno dei centravanti più forti al mondo in questo momento. Ha fatto il quaranta percento dei gol della Fiorentina ma la Lazio nel palleggio si è dimostrata più forte dei viola. I gigliati hanno dovuto rincorrere l’avversario, non è stato un problema di centravanti. Delusione del tifo? Non si possono mescolare i sogni con i soldi degli altri“.



