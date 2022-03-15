Sconcerti avverte la Fiorentina: "Se vai in Europa devi fare salto di qualità nelle scelte dei giocatori"

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato di cosa porterebbe alla squadra viola un piazzamento europeo

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio a pochi giorni dalla sfida tra Inter e Fiorentina, queste le sue parole:

La Fiorentina può fare risultato a San Siro?

"Negli ultimi anni è già capitato, se l'ambizione è un posto in Europa me lo auguro. Fosse anche la più piccola, l'ingresso in una coppa europea costringe la Fiorentina ad un salto di qualità nelle scelte, anche nei secondi ruoli. Riuscire a ricostruire mi sembra già un ottimo traguardo".

JOE BARONE PARLA DEL MUSEO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/barone-annuncia-al-viola-park-ci-sara-il-museo-della-fiorentina-a-fine-settimana-vedro-nardella/169113/