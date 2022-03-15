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Barone annuncia: "Al Viola Park ci sarà il Museo della Fiorentina. A fine settimana vedrò Nardella"

Joe Barone ha parlato sia del nuovo stadio Franchi e sia del Viola Park, all'interno del quale nascerà il museo della Fiorentina

A cura di Flavio Ognissanti
15 marzo 2022 15:27
Barone annuncia: "Al Viola Park ci sarà il Museo della Fiorentina. A fine settimana vedrò Nardella" - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
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Barone annuncia: "Al Viola Park ci sarà il Museo della Fiorentina. A fine settimana vedrò Nardella"

Il museo del calcio ha donato alla Fiorentina le Coppe del Torneo di Viareggio vinte dalla Fiorentina nel 66 e nel 73. Al termine della consegna, il direttore generale Joe Barone ha parlato con i media presenti, le sue parole:

"Vogliamo riportare a casa tutto ciò che appartiene alla Fiorentina al Viola Park, dai cimeli alle Coppe, il nostro settore giovanile è il futuro della Fiorentina, per questo abbiamo pensato al Viola Park, parlo sempre con Pradè, Italiano e Angeloni del Made in Fiorentina. I giocatori ci sono, hanno solo bisogno di esserci. Qui abbiamo tanti esempi di giocatori che hanno vinto il Viareggio con la Fiorentina e poi hanno giocato e vinto con la squadra.

Il decreto crescita è un tema di cui parlo con Gravina e con tutte le altre società, ma migliorato. Ci vuole pazienza e fortuna per far arrivare un giocatore in prima squadra. Da ragazzo andavo sempre a comprare il Guerin Sportivo per leggere e sapere della serie A e del Torneo di Viareggio.

"Nuovo Stadio? A fine settimana ho incontro con il sindaco Nardella, ci sediamo e vediamo tutto per capire bene tutti i dettagli. Un museo della Fiorentina? Ci stiamo lavorando, ci sarà al Viola Park, vediamo se ci potrà essere anche al nuovo stadio un museo totale e più completo"


PRADE' SCHERZA CON ITALIANO

https://www.labaroviola.com/prade-scherza-con-italiano-nel-96-cero-a-viareggio-ma-non-ricordo-italiano-non-e-stato-bravo/169090/

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