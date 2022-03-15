Barone annuncia: "Al Viola Park ci sarà il Museo della Fiorentina. A fine settimana vedrò Nardella"

Joe Barone ha parlato sia del nuovo stadio Franchi e sia del Viola Park, all'interno del quale nascerà il museo della Fiorentina

Il museo del calcio ha donato alla Fiorentina le Coppe del Torneo di Viareggio vinte dalla Fiorentina nel 66 e nel 73. Al termine della consegna, il direttore generale Joe Barone ha parlato con i media presenti, le sue parole:

"Vogliamo riportare a casa tutto ciò che appartiene alla Fiorentina al Viola Park, dai cimeli alle Coppe, il nostro settore giovanile è il futuro della Fiorentina, per questo abbiamo pensato al Viola Park, parlo sempre con Pradè, Italiano e Angeloni del Made in Fiorentina. I giocatori ci sono, hanno solo bisogno di esserci. Qui abbiamo tanti esempi di giocatori che hanno vinto il Viareggio con la Fiorentina e poi hanno giocato e vinto con la squadra.

Il decreto crescita è un tema di cui parlo con Gravina e con tutte le altre società, ma migliorato. Ci vuole pazienza e fortuna per far arrivare un giocatore in prima squadra. Da ragazzo andavo sempre a comprare il Guerin Sportivo per leggere e sapere della serie A e del Torneo di Viareggio.

"Nuovo Stadio? A fine settimana ho incontro con il sindaco Nardella, ci sediamo e vediamo tutto per capire bene tutti i dettagli. Un museo della Fiorentina? Ci stiamo lavorando, ci sarà al Viola Park, vediamo se ci potrà essere anche al nuovo stadio un museo totale e più completo"





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PRADE' SCHERZA CON ITALIANO

https://www.labaroviola.com/prade-scherza-con-italiano-nel-96-cero-a-viareggio-ma-non-ricordo-italiano-non-e-stato-bravo/169090/