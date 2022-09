Sconcerti: “Italiano conosce solo un modulo. Condannati ai passaggini e al gioco in orizzontale”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Mario Sconcerti ha commentato il periodo difficile della Fiorentina: “La Fiorentina per adesso ha vinto una partita per errori del portiere con la Cremonese. Continuano a stupirmi gli errori individuali, ora vedo un ambiente depresso. Eravamo tutti discretamente soddisfatti della campagna acquisti, penso che tutti debbano prendersi le proprie responsabilità. Gollini ieri ha sbagliato l’intera partita, ha dato una sensazione di profonda insicurezza. E’ l’equivalente di Igor a Bologna, noi teniamo sempre il pallone, non tiriamo mai in porta e al momento che facciamo un errore lasciamo 50 metri agli avversari. Sto vedendo giù anche giocatori importanti come Bonaventura, che è irriconoscibile. Mandragora deve cominciare a giocare. Gli infortunati recupereranno, ma noi giochiamo sempre nello stesso modo, siamo a metà settembre e non si segna. Italiano non se ne sta rendendo conto, lui è convinto che esista un solo modulo, spero che abbia ragione lui. Domenica si decide da che parte della classifica si sta. Questa è una buona squadra, Jovic è un giocatore, ma non un centravanti classico. Cabral ha potenza, ma di testa non la prende mai. Con l’arrivo di Barak siamo andati molto oltre, ma la squadra gioca male, è una continua cantilena che non sorprende più nessuno. Siamo tutti condannati a questo gioco orizzontale, fatto di passaggini, si va dal portiere e si ricomincia. Non ho capito perchè non abbiamo preso Belotti, è un giocatore non bellissimo ma sicuro. Il problema di quest’anno è che la Fiorentina non aveva giocatori da vendere”.