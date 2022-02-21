Sconcerti: ''Italiano ha una concezione di calcio europea. Cerca di giocare come il Liverpool''

Mario Sconcerti elogia il tecnico viola ed evidenzia i limiti strutturali del calcio italiano rispetto ad altri campionati.

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW radio dicendo la sua sull'attuale rendimento dei principali allenatori italiani. Queste le sue parole:

''Allegri e Morinho? Io penso che la classe ed il talento non passino con il tempo, semmai cambiano le possibilità di svilupparlo. Credo che Allegri abbia fatto un grosso lavoro alla Juventus, non capisco come, dopo sole tre partite, si possa già parlare di Vlahovic in crisi.

Mourinho ha iniziato a vincere molto presto, al momento credo che lui si senta all'interno di un ambiente che lui sente stretto. E' rimasto lo stesso, rispetto a prima adesso anzichè difendere la squadra la attacca un po' di più. La Serie A ha una dimensione ''piccola'' rispetto alle corazzate europee, questa è la verità.

Si tende sempre a definire ''europeo'' o ''moderno' tutto quello che non abbiamo noi. Italiano gioca come cerca di giocare il Liverpool, ad esempio. Anche dal punto di vista dell'intensità abbiamo vissuto un profondo cambiamento, oggi vediamo squadre come il Verona o il Torino che durano sessanta, settanta minuti.

Allegri però dice una cosa che non può dire: non può far passare il messaggio che arrivando quarto salvi la stagione, questo deve levarselo dalla testa. Mourinho non potenzia i calciatori? Secondo me è come se gli avessero consegnato una macchina con una cilindrata finta.''

SINERGIA CON LA PIAZZA E CALCIO TOTALE, COSI' VINCENZO ITALIANO HA PRESO IN MANO LA SUA FIORENTINA

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