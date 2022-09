Sconcerti: “Batistuta guarda al proprio interesse, non è un sentimentale. Difficile torni alla Fiorentina”

Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata, queste le sue parole:

Vlahovic in Nazionale sembra più dentro rispetto a quanto sta vivendo alla Juventus. Quale il vero problema di questo attaccante ora?

“Credo che il problema sia soprattutto della Juve, è difficile che un centravanti a cui non arrivano palloni li trasformi in rete quei pochi che gli arrivano. Ha tutto del centravanti Vlahovic, lui è fuori dal gioco per ora. Se hai giocatori lontani da lui, come Cuadrado e Kostic, resta del vuoto attorno al centravanti. Credo che vada semplicemente aspettato”.

Batistuta si è candidato per entrare alla Fiorentina. Che ne pensa?

“Non è la prima volta. Non so se adesso ha avuto nuovi colloqui con la dirigenza. Lui tende sempre a darsi un valore molto alto, e dopo il primo contatto la distanza era molto ampia. Non è un sentimentale, è uno che guarda molto al proprio interesse, non sono portato ad essere ottimista per questo”.

