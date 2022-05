Bordata di Sconcerti a Italiano: “Il suo grande limite è che adatta il gioco a se stesso, non ai giocatori”

Nel corso della trasmissione Pressing, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della situazione difficile che sta passando Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, queste le parole di Sconcerti:

“Vlahovic è un giocatore triste in una Juventus triste, lui non ha mai avuto una squadra adatta a lui. Avere una squadra che gioca in un modello di gioco adatto a te è un bonus, ma questo non è mai successo a Vlahovic, non gli è successo con Prandelli e Iachini e non gli è successo nemmeno con Italiano, la Fiorentina di adesso non era costruita su Vlahovic, non è costruita su nessuno, ma è costruita su Italiano, la Fiorentina si disinteressa delle caratteristiche personali dei giocatori, si interessa solo a quelle del proprio allenatore. Questo per me è un limite.

Non funziona qualcosa tra la Juventus e Vlahovic, a lui non va bene che gli venga sempre detto in conferenza stampa che sia giovane, nessun ragazzo si può adattare a questo. Viene sostituito sempre, cosi viene esposto ai fischi di tutto lo stadio. Sbagliato il rapporto tra Allegri e Vlahovic, credo che Allegri abbia avuto paura dell’esplosione di Vlahovic perchè Allegri sarebbe rimasto da solo se Vlahovic fosse esploso, cosi la vittoria sarebbe diventata di Vlahovic e non più di Allegri, non c’è sintonia corretta”

