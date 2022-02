Sconcerti sentenzia: “Commisso è stato formidabile, sul tavolo da poker ha preso tutto il piatto”

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, tra i suoi argomenti quello del nuovo stadio Franchi e della Fiorentina in generale, le sue parole:

“Bisogna trovare il modo di far guadagnare dal nuovo Franchi anche Commisso e la Fiorentina. Su Vlahovic bisogna capire che non è stata la Fiorentina a vendere Vlahovic, ma è stato Vlahovic che voleva andar via e non restare più nella squadra. Non era più nostro perchè aveva accordo con un’altra squadra. Abbiamo incassato 80 milioni e sotto questo aspetto è stato un affare perfetto anche se dal punto di vista tecnico ci siamo indeboliti. Non è stato nemmeno un ingrato perchè ha portato 80 milioni, sarebbe stato un ingrato se fosse andato via a zero. Commisso è stato formidabile, che dal piatto da poker ha preso tutto il piatto. Credo anche la Fiorentina pensasse di venderlo a giugno. Sulla Gazzetta dico di stare attenti in questo momento, perchè Commisso l’ha querelato in maniera importante. Cabral è un buon giocatore, Pradè me ne parlava giù un anno fa” conclude Sconcerti.

