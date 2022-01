Sconcerti: “Non mi sorprende la figuraccia di Torino. Callejon non è più un giocatore su certi aspetti”

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Il Torino ha corso e picchiato, noi no. Ma non è una straordinaria sorprese, spesso abbiamo perso, eravamo sotto anche a Verona, pareggiato contro il Sassuolo, spesso in trasferta abbiamo subito. Non mi aspettavo di perdere 4-0 ma non mi aspettavo nemmeno di vincere. Domenica se non vinci torni nel gruppo di metà classifica.

La Coppa Italia è una manifestazione fasulla prima delle semifinali, è abbastanza un terno al lotto sotto questo aspetto. La Fiorentina titolare forse a Napoli può fare una buona partita, ma non so nemmeno quale sia la formazione titolare, Quarta pensavo fosse un titolare e invece ci ha fatto perdere metà partita, il nostro centrocampo è da definire, Duncan e Castrovilli sono molto diversi.

Non ho capito la polemica su Vlahovic, ma ormai temo di non conoscere più Firenze, abbiamo perso 4-0 ma anche altre volte abbiamo avuto questa apatia. Su Vlahovic tutti abbiamo capito che Ristic ci ha mancato di rispetto, seppur Barone non sia una perla di simpatia. Sono contento che la mia città dia importanza a queste cose, vuol dire che non c’abbiamo un caz** da fare (ride ndr)

Abbiamo fatto segnare Brekalo due volte, lui è uno che fatica a segnare ovunque. Biraghi potrebbe anche essere sopportabile, è professionale, ma sia lui che Odriozola vanno attenzionati. Spero che con i soldi di Vlahovic e di Chiesa ci facciano spendere sul mercato.

La situazione Vlahovic è una bomba ad orologeria, lui pesa il 60% della squadra, è un problema che prima si risolve e meglio è. Il palleggio di Italiano ha lo scopo di addormentare gli avversari per dare la velocità alla fine, ma in trasferta molto spesso addormenta noi. Il nostro gioco ha alcuni concetti del gioco di Guardiola e alcuni concetti del gioco di Zeman

Callejon penso che andrà via, ma non è inutile, è uno che dà equilibrio. Bisogna capire perchè Gonzalez ha un periodo cosi. A Callejon puoi affidare alcuni compiti tattici, ma credo che sappia anche lui che su certe cose non è più un giocatore. Aramu del Venezia è un giocatore che può sostituirlo, Callejon ha anche un ingaggio alto, quindi credo che vogliano rimandarlo in Spagna anche per sostituirlo” conclude Sconcerti.

