Sconcerti: "Vlahovic gioca meglio nella Juventus rispetto alla Fiorentina, ma è troppo isolato"

Mario Sconcerti ha parlato della prestazione di Vlahovic facendo un paragone tra Juventus e Fiorentina nelle prestazioni del serbo

Nel corso della trasmissione Pressing, Mario Sconcerti ha parlato e commentato Juventus-Inter parlando di Vlahovic facendo un paragone con la Fiorentina, le sue parole:

"Vlahovic sta mancando, nella Juventus gioca meglio rispetto a quando era nella Fiorentina, è più uomo, è più importante ma è più isolato, non è al centro della squadra, rispetto alla Fiorentina non lo noti più, se guardi una partita della Juventus non ti salta più all'occhio, vedi e noti subito Dybala, non Vlahovic, fai fatica a notarlo dentro la partita"

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