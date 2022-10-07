Sconcerti: "Bonaventura preoccupante. La Fiorentina non può permettersi uno più forte di Biraghi"

Mario Sconcerti ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, le considerazioni del giornalista su tanti giocatori viola

Il giornalista fiorentino Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria della Fiorentina in Conference League, le sue parole:

"Si erano viste delle cose buona anche a Bergamo, adesso vediamo cosa accade lunedi, la Lazio è una squadra preparata che gioca di prima, ci vorrà una grande Fiorentina. Quarta è il difensore ideale che può fermare gli attaccanti veloci, le seconde punte che sono veloci sono il marcatore perfetto per lui, adesso si è inserito. Dall'inizio del campionato è il nostro miglior difensore. Bonaventura mi sta preoccupando, è prevedibile, aspettiamo un po, perchè non possiamo fare altro ma il problema c'è. Per Castrovilli non so quanto tempo passerà prima di vedere il giocatore che conosciamo dopo l'infortunio.

Biraghi lotta continuamente con i suoi limiti, ci sono sicuramente giocatori più forti di Biraghi nel suo ruolo ma credo che la Fiorentina non possa permettersi di prendere un terzino sinistro più forte. I soldi che hai speso per Ikonè puoi riprenderli, credo sia più difficile riprendere i soldi di Cabral.

La classifica della Fiorentina è tragica, le sconfitte iniziano ad essere tante, Italiano è il momento che deve riscattarsi altrimenti rischia anche lui. La situazione è abbastanza compromessa, la società deve iniziare a discutere se stessa senza seguire gli spasmi della città ma deve farlo.

Bianco? E' due anni che è li, la velocità d'esecuzione la devi avere per forza contro un avversario fermo e una partita finita, io l'ho visto giocare solo nelle partite a Moena, dove non si può capire molto ma per dimostrare deve giocare, vediamo cosa ne farà Italiano"

PARLA IL PROCURATORE DI BIANCO

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