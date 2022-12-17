È morto Mario Sconcerti

Ci lascia Mario Sconcerti, nato a Firenze 74 anni fa, è stato un dirigente della Fiorentina ed era uno dei principali giornalisti italiani

Giornalismo in lutto per la morte di Mario Sconcerti. Nato, a Firenze nel 1948, era in ospedale da alcuni giorni e ha avuto un improvviso peggioramento. Cresciuto nel mondo dello sport grazie al padre Adriano procuratore di boxe, era stato anche vicedirettore della Gazzetta dello Sport, nel 1987, ed era tuttora editorialista e prima firma del Corriere della Sera. Iniziò la carriera giornalistica al Corriere dello Sport a Firenze, passando poi a Milano e infine a Roma. Il primo amore era stato il ciclismo poi, passato nel 1978 a Repubblica, aveva creato le pagine sportive del quotidiano romano. Nel 1992 era stato chiamato a dirigere il Secolo XIX di Genova e dal 1995 al 2000 è stato direttore del Corriere dello Sport, il suo primo giornale. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina.

Accanto all'attività giornalistica e alle collaborazioni come commentatore televisivo in rai e a Sky, è stata molto prolifica la sua produzione letteraria: "Con Moser da Parigi a Roubaix" (1978), "Storia delle idee del calcio" (2009), "Il calcio dei ricchi" (2012) e "Storia del gol" (2015) in ambito sportivo. Nel 2003 ha scritto il romanzo "Se ha torto Dio" e "L’alba di Roma da riscrivere" 2011. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

FREY RICORDA MIHAJLOVIC

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