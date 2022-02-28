Sconcerti: "Non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per andare in Champions"

Mario Sconcerti ha analizzato la situazione nella classifica di serie A il giorno dopo la giornata di campionato

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti parla così del successo di oggi del Napoli contro la Lazio: “Adesso gli azzurri sono in testa. Sia la Lazio che il Napoli hanno fatto una buona partita, sinceramente pensavo ad un pareggio. Prendere gol al 94’ è una seccatura. Si sta avvicinando la Juventus che potrebbe insidiare le prime. Non credo nello scudetto, ma la Juve mette ansia a tutti. Io non credo che si possano fare paragoni tra gli impegni europei e il campionato italiano. Quella in Europa è un’avventura finita per il Napoli, mentre nel campionato italiano gli azzurri possono dire la loro. L’Inter ha avuto un crollo perché ha perso la sicurezza di essere immortale. La partita con il Liverpool l’ha ridimensionata molto. Io non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per la Champions, penso che sia tardi sia per i Viola che per le romane".

VLAHOVIC RISCHIA DI NON GIOCARE?

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