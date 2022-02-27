Bucchioni rivela a sorpresa: "Vlahovic potrebbe restare in panchina nella gara contro la Fiorentina"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della sfida contro il Sassuolo e di quella che attende i viola contro la Juventus

Ai microfoni di Italia 7 ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha fatto una gara strepitosa, nel primo tempo abbiamo visto calcio di altissimo livello. Castrovilli è ritrovato, finalmente una partita all'altezza della sua qualità. Ikonè ci può stare in questa squadra, ha imparato i meccanismi. Sarebbe stato meglio accontentarsi del pareggio, mi ha deluso invece Bonaventura che ammiro da sempre. La Fiorentina è in corsa per obiettivi importanti, non si può mandare un arbitro alla decima presenza in Serie A. Non mi è piaciuta la direzione di gara, ieri la Fiorentina ha ricevuto un danno. A Italiano chiedo di migliorarsi, ma il suo calcio funziona. Con la Juventus la Fiorentina se la gioca, e occhio anche alla possibilità che Vlahovic possa partire dalla panchina, Allegri è furbo come pochi".

BUCCHIONI PARLA ANCHE DELL'ARBITRAGGIO DI IERI SERA

https://www.labaroviola.com/bucchioni-la-fiorentina-danneggiata-contro-il-sassuolo-non-puoi-mandare-un-arbitro-cosi-inesperto/167124/