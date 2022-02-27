Bucchioni: "La Fiorentina danneggiata contro il Sassuolo. Non puoi mandare un arbitro così inesperto"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha criticato l'arbitraggio della partita di ieri di campionato Sassuolo-Fiorentina

Ai microfoni di Italia 7 il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'arbitraggio della partita di ieri contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è in corsa per obiettivi importanti, non si può mandare un arbitro alla decima presenza in Serie A. Non mi è piaciuta la direzione di gara, ieri la Fiorentina ha ricevuto un danno".

LA MOVIOLA CONFERMA, FIORENTINA DANNEGGIATA

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