Sconcerti ribadisce: ”Cessione Vlahovic operazione da applausi, segue la logica del calcio”

Nel suo consueto editoriale per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato del suo profondo legame con la Fiorentina, tornando poi anche sulla vicenda Vlahovic e ribadendo la sua posizione in merito alle scelte della società. Queste le sue parole:

‘‘La mia squadra (la Fiorentina, appunto) per fortuna non è concorrenziale, non ho bisogno di fare il tifo per lei, è solo la rappresentazione della mia città. La amo a prescindere, vinca o perda, le chiedo solo di dare quello che ha, come fosse una figlia. Ho applaudito la cessione di Vlahovic, seguendo la logica e il racconto del calcio, ma non capisco perché dovrei amare la forza dei potenti. C’è qualcuno che tifa per i potenti solo perché lo sono? Suvvia, non credo proprio. Che tifo sarebbe? Ammetto che questa è un’idea vecchia, ma comoda”.

