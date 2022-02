Sconcerti non ce l’ha con Vlahovic: “Mi sta simpatico, contento che segna perchè ci speravo”

Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole: “Vlahovic mi sta anche simpatico, se segna mi fa pure piacere perché per anni speravo diventasse questo calciatore e non amo a scatti. Quello che mi preoccupa però non è tanto la sua assenza, ma casomai la presenza di giocatori come Nastasic o del Torreira visto nel weekend. Servono presenze che funzionino” conclude Sconcerti.

