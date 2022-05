Sconcerti consiglia: “Portiere? O prendi uno come Maignan o tieni Terracciano. No a Silvestri e Cragno”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, tra questi ha trattato anche la questione portiere. Ecco le sue parole: “Portiere? O vai a prendere uno come Maignan sennò tanto vale tenere Terracciano. I portieri italiani, come Cragno e Silvestri, puoi lasciarli anche perdere: sono bravi, ma per loro puoi tenerti Terracciano. Ha avuto un rendimento eccezionale, non è bello da vedere, ma gli affiancherei un giovane da far crescere”.

