Sconcerti: "Non si può dire che Barone non si dedichi alla causa, è sincero. Ritiro al V. Park non è l'ideale"

Cristiano Ronaldo a Firenze? E' una barzelletta, non si capisce il senso di queste fantasie

Nel corso del consueto filo diretto di Radio Bruno il direttore Mario Sconcerti è intervenuto per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Arnautovic? Lo scambio Arnautovic-Cabral lo farei al volo ma bisogna essere in due. Cabral è un giocatore normale e non so perchè il Bologna debba cambiare.

Ritiro a Firenze? Non penso sia la soluzione ideale perchè la nostra città è molto calda. In montagna c'è l'aria buona ed è possibile ossigenarsi. Normale è che una squadra con un centro sportivo del genere lo voglia utilizzare il più possibile.

Sabiri? Non sono straordinariamente contento: quello è un ruolo in cui siamo coperti con Bonaventura, Barak e Castrovilli. Mi sembra ci siano cose molto sperimentali e questa è una di quelle.

Attaccante a gennaio? Sicuramente servirebbe ma bisognerebbe individuare chi dovrebbe fargli posto ed i costi. Mi ha fatto piacere che Jovic si sia di nuovo inserito e spero che i nostri attaccanti ci aiutino in questa situazione.

Cena Nico Barone? Di Barone si può dire tutto ma no che non si dedichi alla causa: è sincero.

Boga? Giocatore che il più delle volte è normale e cerca di strafare riuscendoci poche volte.

Rimpianto per Giovanni Simeone? Che il giocatore fosse migliore rispetto a quanto appariva sicuramente si, ma è costato una ventina di milioni. Adesso è un giocatore importante."

LE PAROLE DI BUCCHIONI SULLA VICENDA NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/sentite-bucchioni-barone-ha-capito-di-aver-sbagliato-la-fiorentina-non-voleva-e-non-vuole-vendere-nico/193813/