Sentite Bucchioni: "Barone ha capito di aver sbagliato, la Fiorentina non voleva e non vuole vendere Nico"

Enzo Bucchioni a Radio Bruno si è soffermato anche sulle voci intorno alla situazione di Nico Gonzalez ed i suoi rapporti con la Fiorentina. Queste le sue parole:"Nico Gonzalez e la cena con Barone? I...

Enzo Bucchioni a Radio Bruno si è soffermato anche sulle voci intorno alla situazione di Nico Gonzalez ed i suoi rapporti con la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Nico Gonzalez e la cena con Barone? I rapporti non erano idilliaci e poi sono culminati con le parole di Barone: penso che abbia capito di aver sbagliato perchè un dirigente non può dire quelle cose. La Fiorentina non voleva e non vuole vendere il giocatore quindi ci poteva essere solo questa direzione: ora bisogna recuperarlo in tutto e per tutto perchè sicuramente saltare un Mondiale anche mentalmente non è facile."

BUCCHIONI SUL MERCATO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/bucchioni-arnautovic-vale-due-cabral-la-fiorentina-ha-bisogno-di-uno-che-la-butti-dentro/193810/